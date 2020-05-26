На Комсомольском проспекте начали высаживать новую живую изгородь

Как сообщается на сайте администрации города Перми, в рамках реконструкции Комсомольского проспекта началась высадка молодых саженцев кизильника блестящего на участке от улицы Ленина до улицы Екатерининской. Старые кустарники пересадили в Индустриальный район.

Сейчас на участке бульвара от улицы Екатерининской до улицы Ленина уже начались работы по озеленению аллеи, убраны старые кустарники на участке от улицы Ленина до улицы Монастырской. После того, как основной объем работ по благоустройству будет выполнен, обновленная изгородь появится и на этом участке.

Вдоль Комсомольского проспекта – от улицы Монастырской до улицы Полины Осипенко – будет высажена двухрядная живая изгородь из кизильника блестящего, что создаст единообразие в архитектурном ансамбле аллеи. Это растение неприхотливо в уходе и подходит для городского озеленения, не требовательно к почвенным условиям, газоустойчиво, что важно, поскольку рядом находится оживленная проезжая часть.

Кизильник из прежней изгороди продолжает расти, но в других местах города: подрядная организация пересадила с Комсомольского проспекта порядка 400 погонных метров кустарника на шоссе Космонавтов от улицы 9-го Мая до улицы Братьев Игнатовых в Индустриальном районе.

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