Власти Перми одобрили сокращение Советской улицы для строительства надземного пешеходного перехода

Депутаты Пермской городской Думы одобрили сокращение улицы Советской на участке от улицы Осинской до улицы Попова без пересечения с улицей Попова. Там планируется обустроить надземный пешеходный переход, чтобы организовать пешеходное сообщение между улицами Советской и Попова. Изменения внесли в связи со строительством на этом участке многофункционального центра «Эспланада».

Сегодня улица Советская на данном отрезке является тупиковой, однако мероприятиями Генерального плана было запланировано автомобильное и пешеходное сообщение улиц Советской и Попова. Организовать сквозной проезд по улице Советской без сложных инженерных решений невозможно из-за большого перепада высот с улицей Попова, поэтому было принято решение о сокращении улицы Советской.

Напомним, что первую очередь МФЦ «Эспланада» сдадут в четвертом квартале 2021 года, а весь комплекс — в 2023 году.

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