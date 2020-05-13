Реконструкция городской эспланады завершится в августе

Так, уже построены здания туалета и административного корпуса. Рядом будет детская площадка с безопасным покрытием из резиновой крошки и газон. Кроме того на эспланаде появится сцена в виде амфитеатра, зона отдыха и детская игровая мини-площадка. К 300-летию Перми эспланада предстанет полностью обновленной. Популярное городское пространство будет выдержано в едином стиле и включит в себя трансформируемые зоны для удобства горожан всех возрастов.

Еще одним значимым проектом, который предполагается реализовать к 300-летию Перми, — реконструкция городской набережной. Участок от Коммунального моста до порта Пермь отведен под занятия спортом. Точками притяжения здесь станут спортивная и воркаут-площадка, беговая дорожка, которая уже забетонирована. Идет укладка плитки на пешеходной линии. Также готов амфитеатр возле одной из спортплощадок – их будет несколько, в т.ч. для мини-футбола и баскетбола. До конца года будет установлено оборудование. Кроме того, появится клуб-тонус для моржей, две раздевалки и инфракрасная сауна. Окончание реконструкции спортивного модуля запланировано на сентябрь 2021 года, однако большую часть работ подрядчик намерен завершить в этом сезоне.