Строительство многофункционального центра с гостиницей около эспланады завершится в 2023 году

Первый этап возведения нового многофункционального центра (МФЦ) в границах улиц Монастырская – Попова – Петропавловская – Осинская, который включает строительство детского центра, кинотеатра, ресторанов, торговых площадей и парковку на 530 машин, завершится в 2021 году. Уже сейчас на проекте ведутся подземные работы, которые выполняет компания «Нью-Граунд».

Как сообщает генеральным подрядчик МФЦ «ЛимакМаращСтрой», до 2023 году завершится строительство гостиницы сети Radisson Hotel Group, а конгресс-центр, рестораны, торговые площади, паркинг на 670 машин предполагается построить в 2023 году. Кроме того, по проекту три квартала, от эспланады до набережной, будут соединены подземным переходом, также планируется построить наземный пешеходный мост через Попова.

Общий объем инвестиций на реализацию проекта составляет 8,6 млрд рублей.