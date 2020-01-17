Пятым «умным городом» Пермского края станет Чайковский

Власти края подписали соглашение о реализации в Чайковском до 2024 года проекта комфортной городской среды «Умный город». Уже с этого года в Чайковском внедрят системы «Умное ЖКХ» (автоматизированные системы учета потребления тепла, горячей воды в жилых домах) и «Умный городской транспорт» (автоматическая фотовидеофиксация на камеры высокой четкости автомобилей). Планируется установка «умных домофонов», системы информирования туристов, а также создание «Умных дворов» (аналитическое видеонаблюдение), «Умной безопасной школы» (система распознавания лиц школьников на входе) и обеспечение доступа к Wi-FI в местах общего скопления людей.

Программа «Умный город» реализуется в Перми, Березниках, Соликамске и Нытве. В 2020 году к проекту планируется присоединить еще шесть городов – Чусовой, Краснокамск, Добрянку, Красновишерск, Лысьву, Кунгур.