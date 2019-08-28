В театре «Балет Евгения Панфилова» поставят балет «Литературный курс»

5 сентября в Перми состоится мировая премьера нового проекта в жанре triple bill в танцевальном сеттинге под названием «Литературный курс» (Stage & stories). В своём проекте, впечатленный от работ и высказанных мыслей загадочного Рене Магритта, молодой постановщик Дмитрий Антипов соединил бестселлеры мировой литературы с атмосферной притягательной музыкой и эффектной хореографией. В результате получилось три увлекательных одноактных балета: «10 негритят» на музыку композитора Эльмира Низамова, «Дом, который построен из Джека» на музыку композитора Шаура Сагитова и «Человек воздуха» на музыку композитора Мориса Равеля.