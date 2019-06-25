Министр культуры Пермского края сообщил, что они не будут искать второго Курентзиса

В эфире «Эха Перми» директор пермского оперного театра Андрей Борисов и министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский заявили, что после ухода художественного руководителя Теодора Курентзиса не будут искать нового человека на его должность.

«Теодор участвовал в художественной жизни Перми и остается духом театра и нашим лидером. Ну и было бы странно искать кого-то на позицию худрука, если Теодор будет нашим идейным лидером. Понятно, что и попыток таких мы делать не будем. Я не могу представить, кто бы мог стать художественным руководителем, по той энергии и по тому градусу таланта, каким был и остается Теодор. Таких людей в мире и в России не так много. Они, возможно, есть, но все при контрактах и все заняты. Если с нами Теодор, зачем нам его терять?» – сказал в эфире Андрей Борисов.

Напомним, что Теодор Курентзис с нового сезона покидает пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета.