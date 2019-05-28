В театре «Балет Евгения Панфилова» состоится премьера балета «Лабиринт»

Подобно лабиринту, построенному, чтобы пережить время грядущих перемен, можно возвести стены и наглухо завешать окна. Скроют ли они человеческие взаимоотношения, чувства и страх, от непрерывного следящего за ним взгляда.

Есть то, что лишь на время отсрочит неизбежность, и оно согласно подождать. Наслаждаясь мгновением и понимая неуловимость того что создают люди, оно с интересом разглядывает картины написанные красками характеров, прислушивается к мелодиям человеческих душ, прежде чем возьмет, своевременно, принадлежащее ему… Иллюзорно скрывая свои намеренья под маской снисхождения.

Все это лукавство. Утопично предполагать, что укрываясь, можно избежать того, что уготовила тебе судьба. Лабиринт непременно приведет к истине, вопрос лишь времени.