Два концерта Дягилевского фестиваля покажут на ТВ

Сразу два концерта Дягилевского фестиваля покажут в телеэфире. Прямую трансляцию будет вести «Дом.ru Гид» — информационный канал телеком-оператора «Дом.ru».

Первый – выступление Алексея Любимова на хаммерклавире («молоточковое фортепиано») - во вторник, 21 мая. Второй - концерт ансамбля современной музыки Klangforum Wien из Австрии (дирижер Бас Вигерс) – 24 мая. В программе Алексея, известного российского пианиста, органиста, дирижера и педагога, произведения Моцарта, Дюссека, Глинки и Бетховена. Австрийский коллектив, в состав которого входят музыканты из 10 стран мира, исполнит на фестивале два сочинения современного композитора Георга Фридриха Хааса, одного из лидеров в области экспериментального звучания.

Дягилевский фестиваль проходит в Перми уже в 13-й раз и за это время стал культурным событием мирового масштаба. Его особенность не только в месте проведения, но и в его мультижанровом характере. Многообразная деятельность Сергея Дягилева, связанная с оперно-балетным театром, музыкой, изобразительным искусством, издательским делом, является основой фестиваля и реализуется организаторами события как комплекс художественных событий и научно-исследовательских симпозиумов.

Прямую трансляцию на канале «Дом.ru Гид» можно посмотреть в эфире цифрового и аналогового ТВ «Дом.ru» (40-я и 22-я кнопка соответственно), мобильном приложении «Дом.ru Movix» и на сайте movix.ru. Начало 21 мая в 18:00, 24 мая – 16:00 по Москве.

Возрастное ограничение: 12+