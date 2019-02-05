Вы в танцах: Егор Дружинин проведет кастинг на мюзикл «Винил» Театра-Театра

Самый знаменитый хореограф страны Егор Дружинин проведет танцевальный кастинг в новый мюзикл Театра-Театра – «Винил». Вместе с Егором Дружининым кастинг будет вести танцор и хореограф Дмитрий Масленников, известный как участник шоу «Танцы на ТНТ».

Егор и Дмитрий не только отберут будущих танцовщиков мюзикла «Винил», но и поставят хореографию спектакля и будут работать с танцовщиками на репетициях.

Первый этап кастинга пройдет 12 февраля, а заключительный — 13 февраля в Театре-Театре, в итоге выберут 12 лучших танцоров. Премьерные спектакли «Винила» пройдут с 19 по 27 апреля.