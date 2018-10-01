Третий фестиваль Мартина МакДонаха: настоящая Ирландия в Перми

1 октября начался III Международный Фестиваль Мартина МакДонаха. В этом году будет показано более двадцати постановок от 16 театров из 10 разных стран. Специально к третьему фестивалю подготовили издание пьес МакДонаха «Мрачные комедии».

Третий фестиваль МакДонаха, который пройдет с 1 по 7 октября 2018 года, приурочен к 30-летию Пермского театра «У Моста». В программе фестиваля - новые знаменитые участники. Один из самых легендарных европейских театров Чешский ČINOHERNÍ KLUB покажет «Безрукий из Спокэна» и «Палачи». Именно этот театр и чешский режиссер Ондрей Сокол открыли для Европы неизвестного тогда никому МакДонаха. Румынский ACT Theatre привезет свой вариант пьесы «Человек-Подушка». Самой популярной пьесой нынешнего фестиваля станет «Сиротливый Запад», зрители увидят шесть ее версий в исполнении театров из Молдовы, Венгрии, Ирана, Боснии и Герцеговины, Грузии и России. Поклонникам пьесы «Королева Красоты» будут представлены ее сценические версии ART-убежища «BUNKER» из Казахстана, Сыктывкарского театра ордена дружбы народов, драматического театра из Стерлитамака. «National Institution Albanian Theatre Skopje» из Македонии покажет премьеру «Безрукий из Спокэна». Malé divadlo Praha привезет «Череп из К.». Кроме того, в программе фестиваля состоятся мастер-классы режиссеров и лекции театральных критиков России.