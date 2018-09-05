Оперный экстрим — 2018: открытие 147-го сезона и выход в театральный сквер

Пермский театр оперы и балета начал сезон с самого шумного среди своих ежегодных проектов. Вновь для зрителей открылись двери гримерок, репетиционных залов и мастерских. Гости побывали на открытых репетициях хора, балетных мастер-классах, экскурсиях по закулисью, написали музыкальный диктант, прошли экспресс-тест на определение типа певческого голоса,

попробовали свои силы в качестве гримеров, бутафоров и декораторов. Завершился праздник концертом Большого симфонического оркестра и вечеринкой с участием Jazz Aeterna, Fallen Woman и Otets, а также розыгрышем призов от партнеров театра.