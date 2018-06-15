В Перми открылся Дягилевский фестиваль

14 июня в Перми начал работу Международный Дягилевский фестиваль-2018. Фестиваль проходит в 12-й раз и представляет разные направления, жанры, стили и форматы.

Нас ждут около 30 событий основной программы и более 100 мероприятий Фестивального клуба. Фестиваль продлится 11 дней на десяти городских площадках. Традиционно закрывает программу исполнение симфонии Густава Малера Фестивальным оркестром под управлением Теодора Курентзиса.

В этом году гости Дягилевского фестиваля услышат Четвертую симфонию и сочинения из вокального цикла "Волшебный рог мальчика". Впервые за последние годы в рамках Фестиваля прозвучит джазовая музыка в исполнении лондонского музыканта российского происхождения Евгения Стригалева, признанного мастера импровизации.

Главная премьера фестиваля - драматическая оратория "Жанна на костре" в постановке Ромео кастелуччи. Фотоотчет с открытия можно посмотреть здесь.

Посмотреть полную программу Дягилевского фестиваля-2018 и приобрести билеты можно на официальном сайте фестиваля.

Фото: Марина Дмитриева