В этом году Дягилевский фестиваль пройдет в 12 раз и займет сразу 10 городских площадок. Будет звучать старинная музыка и продолжатся исследования актуальных музыкальных тенденций, неожиданные авторские трактовки будут соседствовать с академическим исполнением, ночные события будут сменяться утренними концертами.

Главным событием фестиваля станет премьера драматической оратории Артюра Онеггера "Жанна в костре" в постановке Ромео Кастеллуччи. Главные роли в ней исполняют звезды французского театра и кино Одри Бонне и Дени Лаван. Музыкальную составляющую в пермской версии представят оркестр и хор musicAeterna. Спектакль будет идти на сцене Пермского театра оперы и балета в течение первых трех дней фестиваля. За дирижерский пульт встанут Теодор Курентзис ( 14 и 16 июня) и Петр Белякин (15 июня).

19 и 20 июня будет показан хореографический проект Алена Плателя Nicht Schlafen ( "Не спать"), исполненный артистами танцевальной компании les ballets C de la B. Новая работа Алена Плателя возникла в ответ на предложение интенданта Жерара Мортье сделать спектакль на музыку Густава Малера. Творчество Плателя уже известно фестивальной публике: в 2014 году он и его артисты представляли на Дягилевском фестивале вокально-хореографическую композицию C(h)oeurs на музыку Верди и Вагнера.

Одно из самых ожидаемых событий фестиваля — исполнение симфонии Густава Малера Фестивальным оркестром под управлением Теодора Курентзиса — традиционно закрывает программу. На этот раз прозвучит Четвертая симфония и связанные с ней сочинения из вокального цикла "Волшебный рог мальчика".