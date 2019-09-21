Пермский край назван «самым бегающим» регионом

Сообщество лучших беговых событий в стране RussiaRunning составило рейтинг ТОП 100 регионов, где больше всего бегунов. Самым многочисленным по количеству бегунов признан Пермский край – 5 617 человек. Вторую ступеньку по количеству участников чемпионата занимает Санкт-Петербург – 5211 человек. Третье место – Нижегородская область с участием 3667 любителей бега в чемпионате. Всего в рейтинге участвовало 50 тысяч человек.

Напомним, три года подряд в Перми проходит Международный марафон. В 2017 году на разные дистанции марафона вышли 5,5 тысяч человек, в 2018 году участие в грандиозном спортивном событии приняли 7,2 тысячи человек, а в этом году на старт вышли уже 9,2 тысячи человек.