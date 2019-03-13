Спортивный манеж «Пермь Великая» откроется в конце марта

20 марта завершатся строительные работы в манеже «Пермь Великая». После этого его будут готовы открыть для занятий спортсменов. Манеж пытаются ввести в эксплуатацию с 2016 года, но сроки неоднократно переносились.

— В прошлом году прокуратура вынесла замечания, после этого была проведена судебная экспертиза, — сообщил депутатам на заседании рабочей группы министр строительства Михаил Сюткин. — В ее рамках запроектированы работы по усилению некоторой части несущих конструкций. Летом процесс был приостановлен до окончания следственных действий. В четвертом квартале 2018 года выдано разрешение продолжать, 20 марта работы будут закончены. Стадион уже введен в эксплуатацию, он готов к использованию.