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В Перми пройдёт Кубок по киберспорту

С 6 по 14 октября в Перми вновь пройдёт Кубок по киберспорту, где желающие смогут получить спортивные разряды, показав своё мастерство в Dota 2, Starcraft II, Hearthstone и Clash Royale.

Первый матч состоится уже завтра. На площадке встретятся лучшие игроки в дисциплине боевая арена (Dota 2). Регистрация на мероприятие заканчивается за час до начала соревнования. Кроме того, еще можно зарегистрироваться на StarCraft II (13 октября), Hearthstone (14 октября) и на Clash Royale (14 октября).

Трансляция турниров будет доступна для просмотра в группе Пермской краевой федерации компьютерного спорта.

Павел Федотов

президент Пермской федерации компьютерного спорта

«Такие турниры — отличная возможность для молодых игроков заявить о себе на всероссийском уровне, или, как минимум, получить опыт соревнования с более сильными соперниками».

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Автор: Полина Катаева
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