Придётся побегать по лесенкам в «Green Plaza»

18 ноября любой желающий может проверить свои силы в забеге на 19-й этаж «Green Plaza». Преодолеть 507 ступней и насладиться панорамным видом приглашают как взрослых, так и детей.

К забегу допускаются профессионалы и любители. Более того, посоревноваться со специальным оборудованием и экипировкой весом 40 кг могут и пожарные. Регистрация участников начнётся на следующей неделе. Необходимо иметь справку от врача, подтверждающую отсутствие медицинских противопоказаний.

В этом году организаторы ожидают около 250 участников. Самых быстрых бегунов по вертикали наградят заслуженными призами. Напомним, в 2017 году победителем стал Алексей Шипицын, преодолевший все 19 этажей за 1 минуту 55 секунд.

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