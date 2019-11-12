10 ноября в Перми состоялась третья благотворительная акция «Теплый забег», призванная подарить больше жизни тяжелобольным детям – подопечным фонда «Дедморозим». Общими усилиями пермякам удалось собрать примерно 1,5 млн рублей, что в полтора раза больше, чем в прошлом году.
Пермяки приняли участие в «Теплом забеге»
-
Теплый забег 2019, фото пресс-службы губернатора Пермского края
В этом году трасса забега прошла по территории крупнейшего частного технопарка высоких технологий Morion Digital, а участниками спортивного мероприятия стали почти две тысячи бегунов разных возрастов. Каждый участник акции поделился своим теплом с детьми, нуждающимися в помощи, а на финише получил варежки и медаль. Самые маленькие бегуны, которым варежки пока велики, получили фирменные шарфы.
Дмитрий Жебелев,
учредитель фонда «Дедморозим»
Самым ярким был момент, когда на разминке люди подняли вверх целый красно-желтый лес рук в варежках-символах «Теплого забега». А самые теплые моменты будут уже после забега, когда каждый день на улице, в трамвае или магазине можно будет встретить человека в таких же красно-желтых варежках или шарфах. И знать, что рядом с тобой в Пермском крае живут тысячи незнакомых людей, вместе способных на чудеса ради детей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.