Пермяки приняли участие в «Теплом забеге»

Дмитрий Жебелев,

учредитель фонда «Дедморозим»

Самым ярким был момент, когда на разминке люди подняли вверх целый красно-желтый лес рук в варежках-символах «Теплого забега». А самые теплые моменты будут уже после забега, когда каждый день на улице, в трамвае или магазине можно будет встретить человека в таких же красно-желтых варежках или шарфах. И знать, что рядом с тобой в Пермском крае живут тысячи незнакомых людей, вместе способных на чудеса ради детей.