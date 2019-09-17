Пермячка представит Россию на финале конкурса Mrs Supermodel Worldwide

Mrs Supermodel Worldwide – это модельный конкурс для замужних девушек. Так как мировой конкурс категории Миссис пройдет впервые, организаторами было принято решение провести онлайн кастинг. Необходимы были модельные фотографии, презентация себя и доказательство того, что ты имеешь опыт в моделинге. Я работаю моделью с 11 лет, а сейчас уже имею свое агентство и ставлю как режиссер крупные проекты. Жюри в качестве представительницы от России выбрало меня. Для официальной коронации меня пригласили в Москву – 23 августа мне вручили корону и ленту, подарки от партнеров. 22 сентября я улетаю в Индию на девять дней, чтобы участвовать в мировом финале. Мы работаем над национальным костюмом с дизайнером Игорем Касаевым, а также я готовлю творческий номер и подарки.