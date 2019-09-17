Пермячка представит Россию на финале конкурса Mrs Supermodel Worldwide
В августе жительница Перми Елена Колупаева стала первой среди замужних женщин на российском конкурсе красоты Mrs. Supermodel Worldwide Russia — 2019 и удостоилась чести представлять страну на международном конкурсе, который пройдет в Индии 22 сентября. Амбассадором и национальным директором конкурса в России является пермская модель Александра Ляшкова.
Один из крупнейших в мире проектов в области красоты Mrs Supermodel Worldwide был основан в 2016 году в Индии. Представительницы 50 стран со всего мира принимают участие в конкурсе, а кастинг проходят более 500 000 девушек. Концепция конкурса состоит в том, чтобы выбрать не только красивую, но и сильную духом, умную, добрую девушку. Конкурс Mrs Supermodel Worldwide это не просто красивое шоу, это хорошая площадка для пропаганды здорового образа жизни, нравственных и семейных ценностей, а так же сохранения культурного наследия.
Елена Колупаева
Mrs Supermodel Worldwide – это модельный конкурс для замужних девушек. Так как мировой конкурс категории Миссис пройдет впервые, организаторами было принято решение провести онлайн кастинг. Необходимы были модельные фотографии, презентация себя и доказательство того, что ты имеешь опыт в моделинге. Я работаю моделью с 11 лет, а сейчас уже имею свое агентство и ставлю как режиссер крупные проекты. Жюри в качестве представительницы от России выбрало меня. Для официальной коронации меня пригласили в Москву – 23 августа мне вручили корону и ленту, подарки от партнеров. 22 сентября я улетаю в Индию на девять дней, чтобы участвовать в мировом финале. Мы работаем над национальным костюмом с дизайнером Игорем Касаевым, а также я готовлю творческий номер и подарки.
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