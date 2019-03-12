«Перезагрузка» на ТНТ ищет пермячек!

16 и 17 марта в Перми состоится кастинг в популярный проект. У пермячек есть шанс исполнить свою мечту, решить проблемы и изменить свою жизнь. «Перезагрузка» делает женщин счастливыми – проверено ТНТ!

Изменить жизнь к лучшему – нет ничего проще! Первый шаг – сильно этого захотеть. Второй – доверить себя профессионалам. И третий – наслаждаться обновлением! «Перезагрузка» — это не просто make over-шоу. Целый месяц с девушками работают психологи, тренеры, пластические хирурги, стилисты, косметологи и визажисты.

Продюсеры ищут ярких и эмоциональных девушек, которые самостоятельно не могут решить жизненные проблемы по тем или иным причинам.

Кастинг в Перми состоится 16 и 17 марта. Запись на кастинг по телефону +7(965)353-35-36

Шоу «Перезагрузка» выходжит в эфире телеканала ТНТ по воскресеньям в 11.00

Возрастное ограничение 16+