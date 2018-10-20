В Перми запустят "умный" трамвай

В Перми на линию вышел низкопольный трамвай нового поколения.

Трамвай ходит тихо и плавно, салон нового вагона оборудован климат-контролем, информационными экранами и USB-разъемами. Зоны около дверей находятся в поле зрения наружной системы видеоконтроля. В трамвае работает функция "Адресное открытие дверей": чтобы выйти или войти в салон, необходимо нажать на двери на загоревшуюся зеленым кнопку с изображением руки.

Новый трамвай может перевозить до 160 пассажиров, он начнет ездить по городу с середины следующей недели на маршруте № 11у «ост. Школа №107 - м/н Висим».