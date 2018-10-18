Суд удовлетворил иск к гимназии №4 по делу «Розовых волос»

Мировой суд Дзержинского района рассмотрел оба дела (к гимназии и директору) и подтвердил вину ответчиков. Гимназия оштрафована на 50 тысяч рублей, а директор на 30 тысяч.

Прокуратура провела проверку после того, как двух учениц отстранили от учебы из-за цвета их волос. Директор гимназии считала, что подобный внешний вид нарушал внутришкольные требования, которые закреплены в уставе гимназии.

В ходе проверки прокуратура также опротестовала локальный нормативный акт гимназии, в котором есть требования к прическе и аксессуарам обучающихся. Девочкам, например, запрещено иметь короткие волосы, а мальчикам – длинные и ношение сережек, также запрещено окрашивание волос и пирсинг. Эти положения, по мнению прокуратуры, ущемляют права ребенка на свободу мысли и самовыражения, являются вмешательством в частную жизнь детей.