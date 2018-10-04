«Тёплый забег» поможет детям с инвалидностью
11 ноября жители Перми и гости города вновь выйдут на благотворительный «Тёплый забег». В этом году он пройдёт в Пермском университете. Стартовые взносы поддержат подопечных фонда «Дедморозим» и помогут вернуть будущее воспитанникам детских домов-интернатов.
На университетской площади разместится стартовый городок с уличной едой, сценой и пространством для массовой разминки. В тёплых помещениях будут организованы места для переодевания и питания, а участники, пришедшие на забег всей семьёй, смогут оставить детей под присмотром в детском пространстве. На дистанцию можно выйти с семьей, коллегами и друзьями. Также участники смогут заявиться на командный зачёт и побороться за звание самой яркой, самой быстрой и самой выносливой команды.
Организаторы предлагают выбрать одну из трех дистанции:
- 7 км (для мужчин и женщин, юношей и девушек от 16 лет)
- 3 км (для мужчин и женщин, юношей и девушек от 11 лет)
- детский забег 600 м (для детей от 0 до 10 лет и их сопровождающих)
Все взрослые участники забега получат фирменные уютные варежки, а маленькие участники — яркие шарфы. Помимо тёплых сувениров для каждого участника «Тёплого забега» готовятся памятные медали.
На один день студенческий кампус станет местом для тёплых воспоминаний выпускников университета: для участников забега и болельщиков будут организованы обзорные экскурсии. Также в этот день будет открыт Ботанический сад, посетить который можно будет за благотворительный взнос в пользу Ботсада, где растёт пальма профессора Генкеля.
Игорь Макарихин
ректор ПГНИУ
«Пермский университет открыт для добрых дел. Уверен, «Тёплый забег» в университете подарит новые тёплые воспоминания его выпускникам. Теперь у каждого есть повод вернуться в alma mater и привести сюда свою семью, встретиться с однокурсниками и преподавателями».
Регистрация на «Тёплый забег» уже открыта.
Фото: dedmorozim
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