«Тёплый забег» поможет детям с инвалидностью 

11 ноября жители Перми и гости города вновь выйдут на благотворительный «Тёплый забег». В этом году он пройдёт в Пермском университете. Стартовые взносы поддержат подопечных фонда «Дедморозим» и помогут вернуть будущее воспитанникам детских домов-интернатов.

На университетской площади разместится стартовый городок с уличной едой, сценой и пространством для массовой разминки. В тёплых помещениях будут организованы места для переодевания и питания, а участники, пришедшие на забег всей семьёй, смогут оставить детей под присмотром в детском пространстве. На дистанцию можно выйти с семьей, коллегами и друзьями. Также участники смогут заявиться на командный зачёт и побороться за звание самой яркой, самой быстрой и самой выносливой команды.

Организаторы предлагают выбрать одну из трех дистанции:

7 км (для мужчин и женщин, юношей и девушек от 16 лет)

3 км (для мужчин и женщин, юношей и девушек от 11 лет)

детский забег 600 м (для детей от 0 до 10 лет и их сопровождающих)

Все взрослые участники забега получат фирменные уютные варежки, а маленькие участники — яркие шарфы. Помимо тёплых сувениров для каждого участника «Тёплого забега» готовятся памятные медали.