Marvel анонсировалаVR-игру. Сыграй за Халка!

На выставке D23 Expo компания Marvel представила новую VR-игру Marvel Powers United VR, которая выйдет в 2018 году для очков виртуальной реальности Oculus Rift.

Трое пользователей игры смогут объединиться в команду, каждый выберет одного из двенадцати персонажей киновселенной, и поучаствует в «захватывающих, взрывоопасных боях из-за Вселенной Marvel».

Известно, что в списке супергероев точно будет Ракета и Ронан Обвинитель из «Стражей галактики», а также капитан Марвел и непревзойденный Халк. Игра предназначена для детей старше 12 лет.