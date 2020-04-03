Региональное отделение партии «Единая Россия» Пермского края открыло на площадке Региональной общественной приемной волонтерский центр в помощь региональному оперштабу по проблеме коронавируса. За 12 дней работы добровольцы помогли 583 людям старшего поколения из разных городов региона. В волонтерском центре сейчас работают 530 волонтеров.
За 12 дней волонтеры Перми выполнили более 580 заявок от пожилых людей по коронавирусу
Центр работает в партнерстве с Минсоцразвития Пермского края, департаментом социальной политики администрации Перми, федеральным партийным проектом «Чистая страна», волонтерскими организациями и движениями: «Молодая Гвардия Единой России», «Российские студенческие отряды», «Волонтеры Победы», «Российский союз сельской молодежи», Молодёжный парламент города Перми. Штабы «Единой России» созданы во всех муниципалитетах Прикамья и в каждом районе Перми. Добровольцы доставляют пожилым людям продукты, медикаменты, средства гигиены и бытовую химию. На информационных стендах в подъездах жилых домов они размещают листовки с телефонами call-центра Региональной общественной приёмной.
По телефонам 8 (342) 236-82-29, 236-88-15, 236-79-92 люди старшего поколения могут оставить заявку и помощь будет оказана.
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