Кремль и Министерство обороны начали рассматривать альтернативные сценарии проведения Парада Победы из-за пандемии коронавируса. Среди альтернативных вариантов — традиционное проведение парада 9 мая, но без зрителей на трибунах, или перенос мероприятия на осень. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Парад Победы могут перенести на осень
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что окончательного решения относительно празднования 75-й годовщины Победы нет. Также, по словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, решений об изменении даты или формата мероприятия не принималось, а подготовка к проведению парада Победы идет по плану, и 1 апреля состоялась очередная тренировка.
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