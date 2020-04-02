Парад Победы могут перенести на осень

Кремль и Министерство обороны начали рассматривать альтернативные сценарии проведения Парада Победы из-за пандемии коронавируса. Среди альтернативных вариантов — традиционное проведение парада 9 мая, но без зрителей на трибунах, или перенос мероприятия на осень. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.