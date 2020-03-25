В Прикамье волонтеры начали доставлять пенсионерам продукты и лекарства

В Пермском крае заработал штаб волонтеров-медиков, которые помогают пенсионерам и пациентам с хроническими заболеваниями, находящимся дома на самоизоляции, во время карантина по коронавирусу. С доставкой продуктов и лекарств, выгулом собак и оплатой коммунальных платежей помогают более 70 человек. Чтобы оформить доставку продуктов, пенсионеру необходимо обратиться по бесплатному телефону 8 (800) 200–3411 и оставить заявку. Присоединиться к движению «Волонтеры-медики» может любой желающий старше 18 лет, с прививкой от гриппа.