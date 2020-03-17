В Перми уже отменены все мероприятия численностью более 1 000 человек. Какие-то площадки ограничивают посещаемость, какие-то — закрывают двери и переносят даже небольшие события. «Пермь.Собака.ru» собрала все, что известно об изменении режима работы музеев, театров и общественных пространств, переносе и отмене концертов и вечеринок. Материал обновляется.
Как поменяли свой режим работы и что отменили из-за коронавируса пермские музеи, клубы, театры и общественные пространства
Министерство культуры России опубликовало поправки, согласно которому все федеральные учреждения культуры в стране должны быть закрыты: библиотеки временно перестанут обслуживать посетителей, однако смогут предоставить удаленный доступ к ресурсам для своих читателей, музеи, кинотеатры, культурные и концертные площадки приостанавливают свою работу для посетителей.
Музеи
Пермский краеведческий музей, Пермская Художественная Галерея, Музей пермских древностей, Детский музейный центр приостановили работу с 18 марта.
Музей современного искусства PERMM закрыт. Все предстоящие события, мастер-классы и занятия отменяются.
Центр городской культуры с 17 марта закрыл свои двери на неопределенный срок.
Исторический парк «Россия - Моя история» работает в штатном режиме. Но приостанавливается действие акции «Бесплатная среда», которая обеспечивает свободный вход для всех категорий посетителей.
Центральный выставочный зал работает в прежнем режиме.
Театры
Пермский академический Театр-Театр работает и принимает усиленные меры дезинфекции: в большом фойе установлены два диспенсера справа от входа, еще два – в верхнем фойе по обеим сторонам амфитеатра, в фойе малой сцены также есть дозатор со средством для обработки рук. В ТТ проводится усиленная дезинфекция специальными средствами всех поверхностей – дверных ручек, перил и пр., регулярное проветривание помещений. Зрители, которые решили воздержаться от посещения общественных мест в данный период, могут вернуть приобретенные билеты до начала мероприятия с 100% компенсацией.
Пермский театр «У Моста» закрывается и переносит все спектакли мартовского репертуара на эти же числа в мае, а апрельского репертуара на эти же числа в июне.
Пермский ТЮЗ закрыл свои двери до 15 апреля. Премьера спектакля «Алиса в стране чудес», запланированная на 20 марта, перенесена на неопределенный срок.
Пермский театр оперы и балета, Театр «Балет Евгения Панфилова» работают в прежнем режиме.
Концерты и шоу
Группа Lindemann отменила свое выступление, которое должно было состояться 19 марта.
T-Fest объявил о переносе концерта с 21 марта на 14 мая. Место проведения концерта изменится, но купленные ранее билеты будут действительны.
Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» перенесут концерт. На какую дату, представители коллектива сообщат позднее. Все приобретенные ранее билеты будут действительны.
Ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» отменили. Возможно, шоу перенесут, но официально ничего не известно.
Фестиваль Дениса Мацуева перенесли на конец апреля. Он пройдет с 25 по 28 апреля.
Концерт Валерия Меладзе, который запланирован на 18 марта, состоится.
Другие крупные мероприятия
«Весенний Котофест» перенесли с 29 марта на неопределенный срок. «В предполагаемую дату проведения фестиваля мы обязательно снимем большой праздничный эфир из приюта, чтобы встретиться с вами хотя бы онлайн» — сообщают организаторы фестиваля.
«Тотальный диктант», который планировался на апрель, будет перенесен на осень. Точную дату проведения назовут 25 марта.
Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в Чайковском, которые должны были пройти 21 и 22 марта, отменены.
Российские этапы Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин также отменены.
Игры баскетбольного клуба «Парма» перенесены на неопределенный срок.
Камский форум профессионалов рынка недвижимости и «Ярмарка недвижимости» в выставочном центре «Пермская ярмарка» были перенесены на неизвестный срок.
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