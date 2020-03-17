Как поменяли свой режим работы и что отменили из-за коронавируса пермские музеи, клубы, театры и общественные пространства

Театры

Пермский академический Театр-Театр работает и принимает усиленные меры дезинфекции: в большом фойе установлены два диспенсера справа от входа, еще два – в верхнем фойе по обеим сторонам амфитеатра, в фойе малой сцены также есть дозатор со средством для обработки рук. В ТТ проводится усиленная дезинфекция специальными средствами всех поверхностей – дверных ручек, перил и пр., регулярное проветривание помещений. Зрители, которые решили воздержаться от посещения общественных мест в данный период, могут вернуть приобретенные билеты до начала мероприятия с 100% компенсацией.

Пермский театр «У Моста» закрывается и переносит все спектакли мартовского репертуара на эти же числа в мае, а апрельского репертуара на эти же числа в июне.

Пермский ТЮЗ закрыл свои двери до 15 апреля. Премьера спектакля «Алиса в стране чудес», запланированная на 20 марта, перенесена на неопределенный срок.

Пермский театр оперы и балета, Театр «Балет Евгения Панфилова» работают в прежнем режиме.