Во всех учебных заведениях Перми объявлен карантин

В Перми школы, лицеи, гимназии и учреждения дополнительного образования с 7 по 15 февраля будут закрыты на карантин.

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, с 27 января по 2 февраля темп прироста заболеваемости составил 25%, эпидемиологический порог превышен на 12,6%.

При этом детские сады продолжат работать, в дошкольных учреждениях на карантин могут закрываться отдельные группы, если количество заболевших в коллективе составляет более 20%.