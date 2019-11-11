16 ноября в Перми в конференц-зале Aura City Hotel пройдет тренинг «Как найти сотрудников, которые подходят именно вам и сформировать идеально работающую команду», который будут вести приглашенные спикеры из Москвы - Екатерина Елисеева и Георгий Перельман.
В Перми пройдет тренинг «Как найти сотрудников, которые подходят именно вам и сформировать идеально работающую команду»
«Часто руководитель ищет сильного сотрудника и не находит. А потом берет самого лучшего из тех, кто есть, но он его не устраивает и увольняется. Я тоже через это проходил. Люди мне нравились, но не справлялись, и я их увольнял».
В программе семинара:
- Проводим аудит вашего объявления о подборе. Общая теория, частный разбор ошибок.
- Обучаем подбору по компетенциям. Выделяем главные. Учим выявлять компетенции на собеседовании. Даем чек-лист по проведению собеседования.
- Обсуждаем список ресурсов и каналов для поиска. Ранжируем по приоритетности.
- Обсуждаем, почему в вашей команде сейчас есть слабые и сильные игроки, почему вы держите слабых и какие стратегии управления персоналом есть в вашем распоряжении.
Пост семинарная часть работы. Выполняется до 30.11.2019.
- Вы корректируете объявление и размещаете его на всех доступных площадках.
- Мы проводим часовую скайп-консультацию с каждым участником. Слушаем собеседование он-лайн и даем обратную связь по его качеству. Определяем, какие компетенции были выявлены и насколько кандидат нам подходит.
Спикеры:
Елисеева Екатерина
14 лет развития бизнеса в международных компаниях в России и СНГ, организатор образовательных программ для собственников бизнеса в городах.
Перельман Георгий
15 лет успешной работы в топ-менеджменте розничной торговли. Эффективное руководство сетями «Орматек», «Райтон», «Verda», насчитывающими более 300 салонов.
Стоимость участия - 5 000 руб. Регистрируйтесь по телефону 8 982 246 78 57 или пишите в почту abramova@milamedia.ru
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