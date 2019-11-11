Спикеры:

Елисеева Екатерина

14 лет развития бизнеса в международных компаниях в России и СНГ, организатор образовательных программ для собственников бизнеса в городах.

Перельман Георгий

15 лет успешной работы в топ-менеджменте розничной торговли. Эффективное руководство сетями «Орматек», «Райтон», «Verda», насчитывающими более 300 салонов.