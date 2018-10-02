В историческом парке пройдет лекция Дмитрия Софьина

4 октября в 19.00 в историческом парке «Россия — Моя история» (ул. Монастырская, 2, к.1) пройдет лекция Дмитрия Софьина «Романовы. Августейшие визиты в губернскую Пермь», в рамках которой кандидат исторических наук, доцент кафедры новейшей истории России историко-политологического факультета ПГНИУ Дмитрий Софьин расскажет о визитах членов Российского Императорского Дома в Пермь в XIX — начале XX века, от императора Александра I до Великой княгини Елизаветы Федоровны.

Визиты высочайших гостей становились для Перми большим событием. Жители отдаленной от центра территории могли почувствовать сопричастность к общей «большой» истории и действительности Российской Империи.

Посетить лекцию можно бесплатно, зарегистрировавшись на сайте или у стойки регистрации в самом парке. Количество сидячих мест ограничено.