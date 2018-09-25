Пермский университет заключил соглашение с Центральным банком РФ
Пермский университет заключил соглашение с Центральным банком РФ о взаимодействии в сфере повышения финансовой грамотности. Документ подписали ректор ПГНИУ Игорь Макарихин и управляющий отделением по Пермскому краю Уральского главного управления ЦБ РФ Алексей Моночков.
Стороны договорились популяризировать финансовую грамотность и образовательные программы в этой сфере, проводить мероприятия как для студентов, так и для более широкой аудитории, в том числе для общественных и волонтерских организаций. Соглашение также предусматривает проведение олимпиад, тематических соревнований и поддержку молодежных инициатив, направленных на развитие качественных образовательных проектов в области финансовой грамотности.
22 сентября во всех отделениях Банка России состоялся День открытых дверей. Гостей ждали интерактивные игры, фотозона с банкнотами и бронированный автомобиль, на котором передвигаются инкассаторы. Зарегистрированные участники мероприятия участвовали в работе интерактивных площадок и посетили Музей Отделения Пермь Банка России.
Игорь Макарихин
ректор ПГНИУ
«Быть финансово грамотным, осведомленным существенно важно не только молодым пермякам, но и всем жителям города. На фоне стремительного развития цифровой экономики, к сожалению, стали появляться эпизоды, когда одни люди спекулируют на незнании других и присваивают их финансы нечестным путём. Пермский университет совместно с Банком России создает площадку для повышения финансовой грамотности, чтобы научить горожан определять финансовые риски и избегать подобных инцидентов».
управляющий Отделением по Пермскому краю Уральского главного управления Центрального Банка РФ
«Я убежден, что, с одной стороны, цифровизация – это благо, и она меняют нашу жизнь к лучшему. Но при этом я отдаю себе отчет в том, что, с другой стороны, возникают риски. Это и проблемы кибербезопасности, и, в конечном итоге, – это проблемы низкого уровня грамотности наших граждан в той же финансовой сфере. Сегодня одна из приоритетных наших задач состоит в том, чтобы сделать современные цифровые банковские технологии, финансовые продукты и инструменты максимально понятными и удобными для жизни наших граждан».
Студенты экономического факультета ПГНИУ уже включились в проекты ЦБ РФ. Ранее они прошли обучение в пермском Отделении Банка России по проведению финансовых игр в летних школьных лагерях. Сейчас студенты-экономисты готовят финансовый квест, пройти который смогут все желающие в ближайшую субботу.
Более подробную информацию можно найти в официальной группе Университета.
Фото: пресс-служба ПГНИУ
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