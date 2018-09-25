Пермский университет заключил соглашение с Центральным банком РФ о взаимодействии в сфере повышения финансовой грамотности. Документ подписали ректор ПГНИУ Игорь Макарихин и управляющий отделением по Пермскому краю Уральского главного управления ЦБ РФ Алексей Моночков.

Стороны договорились популяризировать финансовую грамотность и образовательные программы в этой сфере, проводить мероприятия как для студентов, так и для более широкой аудитории, в том числе для общественных и волонтерских организаций. Соглашение также предусматривает проведение олимпиад, тематических соревнований и поддержку молодежных инициатив, направленных на развитие качественных образовательных проектов в области финансовой грамотности.

22 сентября во всех отделениях Банка России состоялся День открытых дверей. Гостей ждали интерактивные игры, фотозона с банкнотами и бронированный автомобиль, на котором передвигаются инкассаторы. Зарегистрированные участники мероприятия участвовали в работе интерактивных площадок и посетили Музей Отделения Пермь Банка России.