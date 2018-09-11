В Пермском музее современного искусства пройдет лекция Александра Михайлова.

Сегодня, 11 сентября, в 19:00 в музее историк искусства Александр Михайлов прочитает лекцию «Архитектурный модернизм Перми: от утопии 1960-х к «смерти архитектуры» 1980-х».

Лекция посвящена советскому модернизму послевоенного периода – и здесь предлагается сильный тезис: о последней советской архитектуре мирового уровня, той, что шла в ногу со временем. Именно архитектура этого периода определяет облик множества городов, в том числе и Перми. Именно в шестидесятые годы были построены ансамбль эспланады и многие районы. В это время город приобрел ту планировку, что он имеет сейчас.

Посещение лекции бесплатное при наличии входного билета в музей.

Этой лекцией открывается событийная программа музея «Между нами вода» – цикл мероприятий, представляющих город как множество различных сред.