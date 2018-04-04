Тотальный диктант в Перми

14 апреля каждый желающий сможет написать Тотальный диктант и проверить уровень своей грамотности.

В этом году диктант будет действительно тотальным и пройдет более чем на 30 площадках города, включая исправительные учреждения, детский и взрослый онкоцентры, геронтологический центр. Кроме традиционных библиотек и ВУЗов, мероприятие займет Ботанический сад ПГНИУ и приют для кошек "Матроскин". Полный список площадок можно посмотреть здесь. Не все площадки являются открытыми, поэтому советуем заранее выбрать место написания и зарегистрироваться.

Для Тотального диктанта 2018 был выбран текст российской писательницы Гузели Яхиной, автора романа "Зулейха открывает глаза".