Русский по средам. В Перми пройдут бесплатные курсы по русскому языку

С 28 марта в Пермской краевой библиотеке им. Горького, ул. Ленина, 70, начнутся бесплатные курсы по русскому языку. 

На курсах желающим помогут вспомнить правила орфографии и пунктуации и повысить свой уровень грамотности. Слушателям предстоит писать диктанты и разбирать встречающиеся в них грамматические и пунктуационные трудности. Занятия проведут филологи и эксперты в проверке Тотального диктанта в Перми. Начало занятия в 18.00. 

Комментарии (0)
Автор: Полина Катаева
Опубликовано:
Дата события:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также