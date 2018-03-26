С 28 марта в Пермской краевой библиотеке им. Горького, ул. Ленина, 70, начнутся бесплатные курсы по русскому языку.

На курсах желающим помогут вспомнить правила орфографии и пунктуации и повысить свой уровень грамотности. Слушателям предстоит писать диктанты и разбирать встречающиеся в них грамматические и пунктуационные трудности. Занятия проведут филологи и эксперты в проверке Тотального диктанта в Перми. Начало занятия в 18.00.