В Перми родителей первоклассников пустят на торжественные линейки

В Прикамье торжественные линейки на улице пройдут для первых и выпускных классов. При этом при плохой погоде мероприятие будет перенесено в классы. Для учеников вторых-десятых классов запланированы классные часы. Сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Присутствие родителей на празднике возможно только с использованием средств индивидуальной защиты.

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