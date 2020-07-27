Учебный год в Пермском крае планируют начать в традиционном формате

В Прикамье готовятся начать учебный год в традиционном формате. Об этом заявила министр образования и науки Раиса Кассина в ходе онлайн-брифинга.

Все образовательные организации должны будут обеспечить противоэпидемические меры: регулярная обработка помещений, с целью минимизации контактов будут смещены перемены, проветривание помещений и другое. Также в условиях распространения коронавирусной инфекции продолжится запрет на проведение массовых мероприятий, все дети будут проходить утренний фильтр с измерением температуры.

Как отмечает Раиса Кассина, дистанционный формат работы рассматривается только в самом крайнем случае. Например, в период сезонного гриппа.

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