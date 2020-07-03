Рядом с ДКЖ построят музыкальную школу для одаренных детей

Открытие музыкальной школы планируется​ в 2023 году в Дзержинском районе, рядом с ДКЖ. Это учебное заведение станет единственным в Пермском крае с возможностью комплексного обучения музыкально-одаренных детей. Там они смогут получить непрерывное специальное музыкальное и общее образование. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

На территории образовательного учреждения будут​ располагаться концертно-репетиционный комплекс, интернат для временного проживания иногородних и средняя специальная музыкальная школа.​ В состав концертно-репетиционного комплекса войдут: концертный зал на 500 зрительских​ мест со сценой​ площадью 400 кв. метров, три универсальных репетиционных зала, современная высокопрофессиональная студия звукозаписи, а также дополнительные необходимые помещения – библиотека, буфет, конференц-зал и другие. Всего в школе смогут обучаться до 350 учеников в одну смену, также в интернате будет предоставлено 100 мест для иногородних учащихся.

Выпускники школы смогут продолжить обучение в ведущих консерваториях, вузах и колледжах страны, впоследствии многие из них смогут составить музыкальную элиту не только Пермского края, но и России.

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