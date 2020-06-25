Forbes включил Пермский политех в топ-100 лучших университетов России

Пермский национальный исследовательский политехнический университет занял 53-е место в рейтинге Forbes «Университеты для будущей элиты» 2020 года.

При оценке университетов исследователи использовали такие критерии, как качество образования, профессиональная подготовка преподавателей, международная деятельность, уровень ЕГЭ, качество выпускников, элитарность вуза (фактор Forbes). Последняя оценка учитывает присутствие вузов в ведущих зарубежных рейтингах.

Отметим, что по сравнению с прошлым годом ПНИПУ улучшил свою позицию в рейтинге Forbes, поднявшись на три строчки вверх (в 2019 году вуз занимал 56-е место).

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