Юные таланты из Прикамья получили рекомендации для поступления в ГИТИС

Онлайн-прослушивания провел заслуженный деятель искусств РФ, педагог кафедры режиссуры и мастерства актера музыкального театра ГИТИСа, профессор Александр Бармак. Мэтр ответил на вопросы участников в ходе творческой встречи, а после прослушал более 300 номеров – от классических арий и романсов до стихов о войне. Участие в мероприятии приняли вокалисты из разных уголков Пермского края — Перми, Березников, Соликамска, Чайковского, Чернушки, Очера, Барды. Каждый смог лично пообщаться с педагогом по видеосвязи и получить советы знаменитого мастера.

Среди конкурсантов Александр Бармак выделил выпускницу 11-класса школы № 3 из Березников Анастасию Ваганову. Она исполнила романс Н.А. Римского-Корсакова, песню «На холмах Грузии», а также арию «Снегурочки» из оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова. Будущая абитуриентка окончила музыкальную школу, дальше она планирует развиваться на музыкальном поприще. «Этот опыт оказался очень полезным. Александр Александрович устроил мне настоящий «разбор полетов», но меня это не напугало. Понимаю, что при поступлении в ГИТИС будет огромная конкуренция, но хочу попробовать свои силы. Искусство для отважных», — отметила Анастасия Ваганова.

Также Александра Бармака покорили студенты Пермского музыкального колледжа — Анастасия Пятунина и Никита Козулин. Девушка учится на втором курсе, во время прослушивания она исполнила украинскую народную песню, романс «Под луной золотой» И. Дунаевского, а также куплеты «Периколы из оперы «Перикола» Ж. Оффенбаха. Никита Козулин учится на третьем курсе музыкального колледжа. Он исполнил песню «Садко» из оперы «Садко» Н.А. Римского-Корсакова, а также арию «Лжелорд» Н. Пиччинни. «Подготовка к прослушиваниям началась всего за три дня до мероприятия, поэтому я сильно волновался. В итоге опыт оказался очень интересным и полезным. Благодарю организаторов за возможность испытать себя», — отметил Никита Козулин.

Александр Бармак, заслуженный деятель искусств РФ, педагог кафедры режиссуры и мастерства актера музыкального театра ГИТИСа:

— Конечно, проводить прослушивания по видеосвязи очень непривычно, не всегда есть возможность оценить необходимые для актера музыкального театра внешние данные и рост, почувствовать энергетику человека. Но, несмотря на все сложности, многие дети справились прекрасно – и арии исполнили, и басни прочитали, продемонстрировали свои таланты. По итогам онлайн-прослушивания могу сказать, что этот формат весьма полезен, потому что помогает детям понять, что актерская профессия – это большой труд, и они должны четко понимать, что готовы этим трудом всерьез заниматься. Ежегодно несколько тысяч выпускников приезжает в театральные вузы Москвы, зачастую даже не представляя, с чем им предстоит столкнуться. Шанс пообщаться с педагогом, получить от него честную обратную связь и решить, что дальше делать, конечно, упрощает для этих ребят дальнейший выбор. Я надеюсь уже в ближайшее время увидеть ребят из Перми на следующем этапе вступительных испытаний в ГИТИС.

Оксана Кайгородова, директор МТС в Пермском крае:

— В ходе прослушиваний многие ребята показали высокий уровень подготовки, поставленный голос и актерские способности. Очень рады тому, что сразу три звездочки удостоились похвалы и имеют серьезные шансы на поступление. Впрочем, каждому участнику желаю успехов в реализации поставленных целей. Впервые прослушивания в ГИТИС в рамках нашего проекта «Поколения М» проходили в дистанционном формате, и мы очень довольны результатами. Опыт показывает высокий интерес к онлайн-инструментам. Каждый понимает и старается использовать широкие возможности интернета для реализации своих творческих интересов.