Школьникам Перми выставят оценки в конце апреля

В частности досрочно завершится обучение по предметам «ИЗО», «Музыка», «Технология» и «Физическая культура». Итоговая оценка по этим предметам будет выставлена в электронные дневники и журналы уже в конце этой недели.

По остальным предметам школам предложено перенести освоение части основной образовательной программы на следующий учебный год для учащихся 1-8 классов. Итоговые оценки для 1-4 классов будут выставлены до 30 апреля, для 5-8 классов — до 15 мая. В течение мая занятия будут проводиться в форме повторения пройденного материала и организации внеурочной и воспитательной деятельности: педагоги продолжат проводить дистанционные занятия для детей посредством электронных платформ.

Для 9-11 классов дистанционный учебный процесс будет продолжен до 29 мая включительно по предметам, входящим в перечень государственной итоговой аттестации. После 29 мая у выпускников будут проводиться консультации, а с 8 июня стартует экзаменационный период.