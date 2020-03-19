Горьковка перенесла все свои мероприятия и услуги в онлайн-пространство

Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького приостановила доступ посетителей в свое здание, но не прекращает деятельность, а продолжает работать с читателями. Библиотека по-прежнему доступна, меняется лишь формат взаимодействия: все мероприятия и услуги доступны для посетителей в онлайн-пространстве. У каждого читателя есть возможность воспользоваться литературой из Пермской электронной библиотеки, не выходя из дома, и поработать с полнотекстовыми документами из электронных баз данных.

Массовые мероприятия Горьковки перейдут в онлайн-формат с трансляцией на YouTube-канале библиотеки. Продолжат работу библиотечные клубы и выставки литературы, будут проводиться виртуальные экскурсии, встречи и презентации. В обычном режиме будут обслуживать читателей межбиблиотечный абонемент и виртуальная справочная служба, по-прежнему работает доступ к электронному каталогу библиотеки.

В ближайшее время библиотека приглашает читателей посетить новую виртуальную выставку «Книги петровской эпохи», которая посвящена этапам книгопечатания в России в XVIII веке.

12+