В учебных заведениях Перми ввели свободное посещение занятий

В Перми создается оперативная группа по предотвращению распространения коронавируса. Первоочередной мерой стал переход школьников с понедельника, 16 марта, на дистанционное обучение. Решение о том, продолжит ли ребенок ходить в школу или останется дома, принимают родители. Чтобы перейти на дистанционную форму обучения, родителю необходимо проинформировать о своем намерении образовательную организацию. В свою очередь школа обеспечит реализацию учебного плана с помощью электронных образовательных платформ.

Кроме этого, министерство поручило отменить массовые мероприятия в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования, а также предусмотреть своевременную дезинфекцию помещений, обеззараживание воздуха, соблюдение режима проветривания.