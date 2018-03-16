VIII Международный фестиваль Дениса Мацуева

На протяжении четырех дней, с 15 по 18 марта, со сцены Большого и Органного залов Пермской краевой филармонии будет звучать классическая, современная и джазовая музыка в исполнении Дениса Мацуева, музыкантов- лучших представителей нового поколения, а также музыкантов- признанных мастеров мирового уровня.

15 марта состоялся большой симфонический концерт "Чайковский- гала", при участии Государственного академического симфонического оркестра им. Е.Ф. Светланова. Дирижер- музыкальный руководитель национального литовского театра оперы и балета Робертас Шервеникас. Солисты- народный артист России Денис Мацуев( фортепиано), Сергей Крылов( скрипка), Борис Андрианов( виолончель), а также талантливый 6-летний пианист, участник ТВ-конкурса "Синяя птица" Елисей Мысин. В программе вечера прозвучали сочинения С. Рахманинова, П. Чайковского, Н. Паганини, И.-С. Баха.