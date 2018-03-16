VIII Международный фестиваль Дениса Мацуева
VIII Международный фестиваль Дениса Мацуева проводится при поддержке министерства культуры Пермского края и Российской Федерации в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны". Лидер и инспиратор- один из лучших пианистов современности, победитель XI Международного конкурса им. П.И. Чайковского, народный артист России Денис Мацуев.
На протяжении четырех дней, с 15 по 18 марта, со сцены Большого и Органного залов Пермской краевой филармонии будет звучать классическая, современная и джазовая музыка в исполнении Дениса Мацуева, музыкантов- лучших представителей нового поколения, а также музыкантов- признанных мастеров мирового уровня.
15 марта состоялся большой симфонический концерт "Чайковский- гала", при участии Государственного академического симфонического оркестра им. Е.Ф. Светланова. Дирижер- музыкальный руководитель национального литовского театра оперы и балета Робертас Шервеникас. Солисты- народный артист России Денис Мацуев( фортепиано), Сергей Крылов( скрипка), Борис Андрианов( виолончель), а также талантливый 6-летний пианист, участник ТВ-конкурса "Синяя птица" Елисей Мысин. В программе вечера прозвучали сочинения С. Рахманинова, П. Чайковского, Н. Паганини, И.-С. Баха.
Первый сольный концерт Дениса Мацуева за 5 лет состоится 17 марта в Органном зале. Для выступления были выбраны произведения золотой классики- знаковые сочинения Петра Ильича Чайковского и Людвига ван Бетховена. Вечер откроет 17-я соната ре-минор Бетховена, далее прозвучит бетховенская 31-я фортепианная соната, а завершит концерт соль-мажорная Большая соната Чайковского.
18 марта пройдет закрытие фестиваля. Программа заключительного вечера посвящена джазу- любимому увлечению Дениса Мацуева. Знакомые классические темы станут поводом для импровизации в кругу друзей- контрабасиста Андрея Иванова, джазового барабанщика Александра Зингера и победителей ТВ-конкурса "Синяя птица" Елисея Мысина, Софьи Тюриной и Софии Курилович.
Билеты на сольный концерт Дениса Мацуева можно приобрести по ссылке, на закрытие фестиваля по ссылке.
Фото: matsuev.ru
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