Подарок новоселам от "Дом.ru": без проводов и с экономией

Подключение проходит в два этапа. Сначала технический специалист прокладывает кабель в квартиру, составляет индивидуальную карту покрытия WI-FI-сигналом и дает рекомендации по оптимальному размещению роутера. Благодаря этому сигнал будет уверенным в каждом ее уголке. Подключить услуги, выбрать тариф и оборудование клиент может в любое время. Для этого достаточно обратиться в компанию по телефону 2-195-195. На втором этапе техник установит и настроит оборудование в удобное для абонента время.

Тариф «Новосел» рассчитан на тех, кто въезжает в новостройки и помогает не только подключить услуги оператора, скрыв провода на этапе ремонта, но и ощутимо сэкономить. С июля и до декабря 2020 года стоимость снижена почти 40%. В Перми предложение «Новосел» для ТВ и интернет обойдется всего в 910 руб*.

Кроме современного ТВ и гигабитного интернета, «Дом.ru» устанавливает для жильцов новых домов системы контроля удаленного доступа и «Умный дом» - видеонаблюдение и домофоны, что позволит пермякам переехать сразу не просто в новое, но и по-настоящему современное и безопасное жилье.

*Стоимость оборудования не включена.