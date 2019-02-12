В Перми открывается новый набор в «Школу программистов»

АО «ЭР-Телеком Холдинг» открывает в Перми новый набор в «Школу программистов» – программу корпоративного обучения, которая дополняет университетское образование практическими навыками.

Участником школы может стать любой желающий – для этого нужно заполнить заявку до 26 февраля. В результате первичного тестирования будет отобрано 50 учеников. В течение двух месяцев ведущие специалисты АО «ЭР-Телеком Холдинг» будут обучать студентов языкам программирования PL/SQL.

Программа построена на основе официальных курсов Oracle с практическими и лабораторными заданиями, отражающими специфику реальной работы в сфере телекоммуникаций. Лучшие студенты смогут стать частью команды программистов АО «ЭР-ТелекомХолдинг»

«Задача «Школы программистов» – построить эффективную модель подготовки и трудоустройства перспективных IT-специалистов. Выпускники «Школы программистов», пройдя наш курс, смогут практически сразу полноценно приступить к работе. С помощью этой программы мы сокращаем срок адаптации персонала, уменьшаем риск при подборе квалифицированных кадров и занимаемся непрерывным развитием сотрудников», – рассказывает заместитель директора по информационным технологиям «ЭР-Телеком Холдинг» Александр Касимов.

Обучение в «Школе программистов» бесплатное, занятия будут проходить два раза в неделю после 18:00 в главном офисе компании в Перми.

Для «ЭР-Телеком» это уже десятый набор в программу. За все время существования Школы 163 выпускника получили сертификат об окончании программы, 72 из них были приняты на работу в компанию.