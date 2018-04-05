На этой неделе вышел новый выпуск программы "вДудь", посвященный одному из самых популярных телевизионных каналов 2000-х — MTV Russia. Одним из аутфитов, который выбрал Юрий Дудь, главный редактор Sports.ru и один из самых успешных российских блогеров, была футболка пермского художника Алексея Илькаева, так же известного под псевдонимом Sad Face.

Футболки с грустными лицами были выпущены в начале этого года сразу в двух вариантах: в первом лицо нарисовано вручную специальными красками, а во втором — печать шелкографией.