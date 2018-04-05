Пермский fashion. Юрий Дудь в Sad Face

На этой неделе вышел новый выпуск программы "вДудь", посвященный одному из самых популярных телевизионных каналов 2000-х — MTV Russia. Одним из аутфитов, который выбрал Юрий Дудь, главный редактор Sports.ru и один из самых успешных российских блогеров, была футболка пермского художника Алексея Илькаева, так же известного под псевдонимом Sad Face.

Футболки с грустными лицами были выпущены в начале этого года сразу в двух вариантах: в первом лицо нарисовано вручную специальными красками, а во втором — печать шелкографией. 


Алексей Ильин 

художник

" Основная цель создания футболок — популяризация искусства в обществе. Часть из них я создаю своими руками, часть отдаю в печать. Вещи отправляю по всей России и заграницу. Так, некоторые заказы уже ушли на Украину, в Америку".  

  • Фрагмент программы 

В настоящее время художник планирует установить в городе бетонных матрешек с грустными лицами. Где будет расположен объект еще не известно. 

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