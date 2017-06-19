Еще один пермский видеоблогер получил «Серебряную кнопку» от YouTube

Константин Пестриков, известный в сети как Smileman, получил «Серебряную кнопку» за первые сто тысяч подписчиков на на своем YouTube-канале. Константин Smileman прославился своими мультфильмами из конструктора «LEGO».

Кроме серебряной кнопки, на счету lego-аниматора награда от клуба пермских блогеров «Qwerty» и диплом от пермского молодежного парламента за мультик про Пермь.