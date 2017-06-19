Еще один пермский видеоблогер получил «Серебряную кнопку» от YouTube

Константин Пестриков, известный в сети как Smileman, получил «Серебряную кнопку» за первые сто тысяч подписчиков на на своем YouTube-канале. Константин Smileman прославился своими мультфильмами из конструктора «LEGO».
Кроме серебряной кнопки, на счету lego-аниматора награда от клуба пермских блогеров «Qwerty» и диплом от пермского молодежного парламента за мультик про Пермь.
«Наконец-то получил долгожданную серебряную кнопку от Youtube за 100 тысяч подписчиков! Большое спасибо всем зрителям и подписчикам моего канала», - поблагодарил Костя своих подписчиков на своей стене во «ВКонтакте».
Напомним, в конце мая «Серебряную кнопку» получила другой видеоблогер из Перми, Марина Петрушенко. Пермячка ведет свой канал на видеохостинге, где рассказывает о рецептах для мультиварок. Чтобы получить следующую кнопку от YouTube авторам необходимо набрать не менее миллиона зрителей.
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