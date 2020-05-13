ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, отмечает снижение индекса цифровой активности жителей Пермского края во второю половину майских праздничных дней с 9 до 8 баллов. Тенденция связана с началом дачного сезона и аномальной жарой в этот период.
Пермяки во вторую половину майских праздников вышли в офлайн
В майские праздники эксперты МТС отмечают следующие тенденции:
- Интернет-активность всех сервисов по-прежнему выше средних показателей 2019 года, но наблюдается ее снижение во вторую половину майских праздников. На 29 апреля использование цифровых сервисов превышало уровень 2019 года на 76%, в то время как 12 мая этот показатель составил 61%.
- В первую половину майских праздников в 4,5 раза вырос спрос на онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео (МТС ТВ, IVI, ОККО, YouTube и другие) и киберспортивные и геймерские платформы. В числе самых популярных игровых сервисов — Twitch.tv, worldofwarcraft.com, worldoftanks.ru, mafiaonline.ru, WASD.TV, battle.net.
- Единственная категория, которая сохраняет прежний уровень активности по сравнению с предпраздничными днями, – интернет-шоппинг. За длительные выходные пользование онлайн-магазинами выросло еще на несколько процентных пунктов.
- Расширение мер государственной поддержки в период самоизоляции вызвало интерес к государственным сервисам сразу после окончания праздничных дней. Самые популярные платформы – gosuslugi.ru, nalog.ru, pfrf.ru.
Об индексе цифровой активности
Основа на анализе посещаемости пермскими абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, картографические и навигационные сервисы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.
В зависимости от того, насколько изменился спрос на цифровые сервисы, сформирован индекс, где значение 5 – это средний уровень 2019 года, а рост или снижение спроса на 25% предполагает шаг на один пункт индекса вверх или вниз.
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